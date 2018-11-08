Роджер Федерер: «Если бы был ребенком, болел бы за Рафаэля Надаля, а не за Новака Джоковича»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил на вопрос, за кого болел бы, если бы был современным ребенком – за Рафаэля Надаля или Новака Джоковича.

«Конечно, за Рафу. Он захватывающий и энергичный – идеальный парень для молодежи. Очень высоко оцениваю их обоих, они играют в невероятно физически затратный теннис. Надаль и Джокович моложе меня, но я чувствую себя сейчас лучше, чем в 20 лет. Сохраняю то, что у меня есть.

Я определенно хотел, чтобы у меня были эти мощнейшие подачи, когда ты только вводишь мяч в игру и сразу берешь очко. Как, например, у Карловича или Изнера. Или я бы хотел удар с лета Эдберга, потому что мне всегда нравились теннисисты подобного плана», – цитирует Федерера Tennis World USA.

11 ноября Федерер примет участие в Итоговом турнире ATP.

Новак Джокович сыграет в другой группе. Рафаэль Надаль снялся из-за травмы.

Джокович сыграет в группе с Чиличем, Зверевым и Изнером. У Федерера Нисикори, Андерсон и Тим

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