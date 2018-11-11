«Мне почти пора на пенсию». Роджер Федерер готовит фанатов к завершению карьеры

Год назад стиляга Федерер прикатил на Итоговый турнир в ранге второй ракетки планеты, но безусловного короля сезона. За 11 месяцев швейцарец взлетел на 14 строчек и оформил самый успешный с 2007-го период в карьере. Больше десяти лет назад Маэстро собрал восемь трофеев, в 2017-м – семь, два из которых с Australian Open и Уимблдона. При этом Роджер традиционно для последних сезонов отмахнулся от грунта и устроил себе трехмесячный отпуск – кто знает, сколько бы он выиграл, решив бороться в песочнице.

В прошлом году Федерер радовал не только великолепным теннисом, противоядие от которого нашли всего шесть соперников, но и настроением. После каждого турнира Роджер настраивал фанатов на позитив фразами в духе «счастливо, увидимся в следующем году». Прошел сезон, и риторика Феда кардинально изменилась: он все чаще размышляет о прощании со спортом.

Роджер ФедерерGetty Images

«Вернуться в родной город и снова тут победить – кто знает, может в последний раз, – это значит для меня очень много и очень пробирает», – делился эмоциями после победы в Базеле швейцарец. Начинка из преисполненных сомнениями фраз стала для Роджера изысканным деликатесом, которым он начиняет каждое интервью. При этом Федерер действительно не уверен, выйдет ли на корт родного города с ракеткой в руках в 2019-м.

Желание участвовать в грунтовых турнирах будущего года – еще один повод заподозрить неладное. Не так давно швейцарец критично отзывался о покрытии, которое высасывает теннисное долголетие, а теперь мечтает снова посетить Париж. Все это похоже не на вызов и желание проверить себя в условиях дискомфорта, а на попытку попрощаться и сдержать слово – Роджер обещал болельщикам, что снова к ним приедет. «Я рад, что вернулся в Нью-Йорк, что я здоров. Мне уже почти пора на пенсию, но пока нет», – Маэстро стреляет шутками, из-за которых его фанаты теряют сознание.

Прощальный концертный тур Федерера состоится в 2019-м по нескольким причинам – точно не из-за возраста. В прошедшем сезоне 37-летний Роджер показал, что фаворитом матчей и турниров его делают космические скиллы и опыт, а не способность без передышки носиться по прямоугольнику. Силы стали покидать тело швейцарца лишь под конец года: их потеря – причина спада, который вылился в поражение от Чорича и проигранные сеты в Базеле и Шанхае. Там же Федерер установил нехарактерный для себя антирекорд – в матче против Крайиновича он четырежды отдал подачу, трижды кряду в одной партии.

Куда сильнее Роджера должна напугать статистика матчей против действительно серьезных игроков – в 2018-м швейцарец слил четыре из четырех соперникам по топ-4. Нездоровая тенденция, при которой приходит осознание – в новом году брать титулы станет вдвойне тяжело. Оценивая силу Джоковича, перспективу возвращения Надаля и Маррея и дерзость ребят из Next Gen, возникает вопрос – готов ли Роджер играть в решающих стадиях и бороться за трофеи через два турнира на третий? То, что удерживает спортсмена пенсионного возраста в игре, станет недостижимым. Возможно, был бы смысл остаться ради призовых, но это интересует Роджера в сотню раз меньше кубков: один только 300-миллионный контракт с Uniqlo поддержит безбедную жизнь легенды на несколько десятилетий вперед.

«Я так много летаю, что хотел бы поехать в роад-трип. По Италии, Германии, Франции, Скандинавии. Лондон, например, тоже толком не знаю, так что было бы здорово освободить время для Роджера-туриста», – швейцарец постепенно выгуливает фантазии на тему будущего без спорта. Маэстро запустил необратимый процесс расставания с большим и тесным миром. Кажется, вот-вот, и мы потеряем его навсегда.

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