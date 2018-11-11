Стефанос Циципас выиграл молодежный Итоговый турнир ATP

Грек Стефанос Циципас обыграл Алекса Де Минаура в решающем матче ATP NextGen по итогу четырех сетов – 2:4, 4:1, 4:3, 4:3.

20-летний спортсмен за 1 час 45 минут сделал больше подач навылет, чем австралиец (10-4), не ошибался (у оппонента – одна двойная ошибка), реализовал меньше брейк-пойнтов (1/8-1/3), зато взял два тай-брейка.

Теперь все целуют трофеи.

В 2018 году Циципас сыграл в трех финалах ATP – в двух матчах он встретился с Надалем (оба проиграл), еще в одном обыграл Гулбиса.

В мировом рейтинге Стефанос идет 15-м.

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