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Стефанос Циципас выиграл молодежный Итоговый турнир ATP

Циципас выиграл молодежный Итоговый турнир ATP
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

Четвертый финал за сезон.

Грек Стефанос Циципас обыграл Алекса Де Минаура в решающем матче ATP NextGen по итогу четырех сетов – 2:4, 4:1, 4:3, 4:3.

20-летний спортсмен за 1 час 45 минут сделал больше подач навылет, чем австралиец (10-4), не ошибался (у оппонента – одна двойная ошибка), реализовал меньше брейк-пойнтов (1/8-1/3), зато взял два тай-брейка.

Теперь все целуют трофеи.

  • В 2018 году Циципас сыграл в трех финалах ATP – в двух матчах он встретился с Надалем (оба проиграл), еще в одном обыграл Гулбиса.
  • В мировом рейтинге Стефанос идет 15-м.
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