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Александр Зверев дожал Марина Чилича в матче Итогового турнира

Зверев дожал Чилича
Eurosport

1 час назад

Удачный старт для немецкого теннисиста.

Александр Зверев победил Марина Чилича в первом матче группы Густаво Куэртена на Итоговом турнире-2018 со счетом 7:6(5), 7:6(1). Встреча продолжалась 2 часа 9 минут.

Зверев 8 раз подавал навылет, реализовал 2 брейк-пойнта и допустил 3 двойные ошибки. Чилич показал идентичную статистику по этим трем показателям.

В личном противостоянии колоссальное преимущество у немца – 6-1. Причем Марин взял только самую первую очную встречу с Александром.

  • Позже в матче группы Густаво Куэртена сойдутся Новак Джокович и Джон Изнер.
  • Итоговый турнир проходит в Лондоне на харде.
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