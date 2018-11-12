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Александр Зверев дожал Марина Чилича в матче Итогового турнира
Удачный старт для немецкого теннисиста.
Александр Зверев победил Марина Чилича в первом матче группы Густаво Куэртена на Итоговом турнире-2018 со счетом 7:6(5), 7:6(1). Встреча продолжалась 2 часа 9 минут.
Зверев 8 раз подавал навылет, реализовал 2 брейк-пойнта и допустил 3 двойные ошибки. Чилич показал идентичную статистику по этим трем показателям.
В личном противостоянии колоссальное преимущество у немца – 6-1. Причем Марин взял только самую первую очную встречу с Александром.
- Позже в матче группы Густаво Куэртена сойдутся Новак Джокович и Джон Изнер.
- Итоговый турнир проходит в Лондоне на харде.
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