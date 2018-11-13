Криштиану Роналду с семьей пришел на матч Джоковича и не поймал мячик, улетевший на трибуны

В матче Итогового турнира ATP Новак Джокович без проблем расправился с Джоном Изнером – 6:4, 6:3. Серб допустил меньше ошибок (1-2 по двойным) и реализовал больше брейк-пойнтов (3/9 против нуля у Изнера).

На игру пришел страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду со своей большой семьей. В одном из эпизодов мячик ускакал на трибуны и плавно полетел в сторону спутницы Криша Джорджины. Футболист элегантно перегнулся через даму, чтобы поймать его, но уморительно промахнулся.

Следующий соперник Новака на Итоговом турнире – Александр Зверев. Матч состоится 14 ноября.

Ранее сообщалось, что после подсчета половины голосов за «Золотой мяч» Криштиану Роналду не попал в топ-3 номинантов.

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