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Роджер Федерер в грандиозном прыжке вытащил сложный мяч. Ему 37 или 17?

Федерер в грандиозном прыжке вытащил сложный мяч. Ему 37 или 17?
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 37 мин. назад

Маэстро должен раскрыть миру свой секрет.

Роджер Федерер вчистую разнес Доминика Тима во втором матче на Итоговом турнире-2018 в Лондоне – 6:2, 6:3. Швейцарец управился за 1 час 8 минут, в которые уместил 4 эйса, 4 брейка и 9 виннеров, избежав при этом двойных ошибок.

В одном из эпизодов Роджер в грандиозном прыжке вытащил сложнейшую свечу. Маэстро никак не дашь 37.

Еще несколько красивых моментов с матча.

  • Лидирует в группе Ллейтона Хьюитта Кевин Андерсон у которого две победы. Федерер в первом матче уступил Кэю Нисикори.
  • Федерер – шестикратный победитель Итогового турнира.
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