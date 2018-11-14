Роджер Федерер в грандиозном прыжке вытащил сложный мяч. Ему 37 или 17?

Роджер Федерер вчистую разнес Доминика Тима во втором матче на Итоговом турнире-2018 в Лондоне – 6:2, 6:3. Швейцарец управился за 1 час 8 минут, в которые уместил 4 эйса, 4 брейка и 9 виннеров, избежав при этом двойных ошибок.

В одном из эпизодов Роджер в грандиозном прыжке вытащил сложнейшую свечу. Маэстро никак не дашь 37.

Еще несколько красивых моментов с матча.

Лидирует в группе Ллейтона Хьюитта Кевин Андерсон у которого две победы. Федерер в первом матче уступил Кэю Нисикори.

Федерер – шестикратный победитель Итогового турнира.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме