Зверев сыграет в полуфинале Итогового турнира с Федерером, Джокович – с Андерсоном

Немецкий теннисист Александр Зверев стал последним полуфиналистом Итогового турнира ATP после победы над Джоном Изнером – 7:6(5), 6:3.

На счету Александра Зверева больше подач навылет (18-10), как и двойных ошибок (2-1). Зато реализация брейк-пойнтов – 100%, в то время как противник никак не преуспел в этом. В плей-офф Александр встретится с Роджером Федерером. Швейцарец попал в 1/2 после победы над Кевином Андерсоном, который тоже сыграет в полуфинале.

Соперником Кевина станет Новак Джокович. Хотя сербу еще предстоит 16 ноября отыграть матч против Марина Чилича, его исход ничего не решит – Новак займет первое место в группе.

В 2017-м Итоговый турнир остался за Григором Димитровым.

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