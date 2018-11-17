Александр Зверев одолел Роджера Федерера и вышел в финал Итогового турнира ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев стал первым финалистом Итогового турнира, который проходит в эти дни в Лондоне. В полуфинале 5-я ракетка мира переиграл Роджера Федерера – 7:5, 7:6(5).

Матч продолжался 1 час 37 минут. Зверев был лучше Федерера на подаче (7 эйсов против 3), сделал одну двойную ошибку (0 у Федерера) и выиграл на 10 очков больше активными действиями (23 против 13). Соперники допустили по 20 невынужденных ошибок.

На тай-брейке при счете 4:3 в пользу Федерера болбой выронил мяч в момент розыгрыша и помешал Роджеру успешно завершить атаку. Этот эпизод вызвал споры, но судья оказался на стороне Зверева и позволил переиграть подачу.

После матча стадион освистал Александра за его поведение – немец извинился, заявив, что действовал в рамках правил.

Зверев стал первым за 22 года немцем в финале Итогового турнира. В 1996-м в решающем матче играл Борис Беккер.

В финале соперником Александра станет Новак Джокович или Кевин Андерсон.

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