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Александр Зверев одолел Роджера Федерера и вышел в финал Итогового турнира ATP

Зверев одолел Федерера и вышел в финал
Eurosport

1 час назадОбновлено 45 мин. назад

Молодость оказалась сильнее опыта.

Немецкий теннисист Александр Зверев стал первым финалистом Итогового турнира, который проходит в эти дни в Лондоне. В полуфинале 5-я ракетка мира переиграл Роджера Федерера – 7:5, 7:6(5).

Матч продолжался 1 час 37 минут. Зверев был лучше Федерера на подаче (7 эйсов против 3), сделал одну двойную ошибку (0 у Федерера) и выиграл на 10 очков больше активными действиями (23 против 13). Соперники допустили по 20 невынужденных ошибок.

На тай-брейке при счете 4:3 в пользу Федерера болбой выронил мяч в момент розыгрыша и помешал Роджеру успешно завершить атаку. Этот эпизод вызвал споры, но судья оказался на стороне Зверева и позволил переиграть подачу.

После матча стадион освистал Александра за его поведение – немец извинился, заявив, что действовал в рамках правил.

  • Зверев стал первым за 22 года немцем в финале Итогового турнира. В 1996-м в решающем матче играл Борис Беккер.
  • В финале соперником Александра станет Новак Джокович или Кевин Андерсон.

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