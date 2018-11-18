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Новак Джокович вынес Кевина Андерсона и сыграет с Александром Зверевым в финале Итогового турнира

Джокович вынес Андерсона и сыграет со Зверевым в финале Итогового турнира
Eurosport

10 мин. назад

Серб пробился в решающую стадию в седьмой раз в карьере.

Новак Джокович легко победил Кевина Андерсона – 6:2, 6:2. Ноле вынес южноафриканца за 1 час и 15 минут.

Джокович лучше подавал – 6 эйсов и 1 двойная ошибка против четырех подач навылет и трех дабл-фолтов у Кевина. Андерсон выиграл всего 26% мячей со второй подачи и не заработал ни одного брейк-поинта за матч. Новак подавал с первой попытки с точностью 69% и брал очки на этих мячах в 85% случаев.

Роналду с семьей пришел на матч Джоковича и не поймал мячик, улетевший на трибуны

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