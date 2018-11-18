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Александр Зверев одолел Новака Джоковича и впервые выиграл Итоговый турнир ATP
Немец доказал, что Next Gen нельзя недооценивать.
Александр Зверев выиграл Итоговый турнир ATP. В финале немец одолел первую ракетку мира Новака Джоковича – 6:4, 6:3.
Матч продолжался 1 час 21 минуту. Зверев лучше подавал (10-1 по эйсам), но больше ошибался (1-3). На счету Александра 20 виннеров (у Джоковича всего 6) и 16 невынужденных ошибок (20 у Новака).
Зверев четырежды взял подачу соперника – в предыдущих четырех матчах турнира соперники Джоковича ни разу не побеждали на приеме и заработали на всех лишь два брейк-пойнта.
- Для Зверева эта победа стала первой на столь престижном турнире.
- Новак Джокович проиграл второй финал подряд (ранее в Париже), но все равно завершил сезон первым номером рейтинга.
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