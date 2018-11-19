Зверев и Хачанов заставили уважать Next Gen. За них переживаешь больше, чем за Федерера и Джоковича

«Надеюсь, однажды мы сменим ветеранов, хоть для тенниса и было бы оптимально, если бы Роджер, Рафа и Новак играли вечно. Но нужно у них уточнить – входит ли это в их планы», – размышлял перед стартом Итогового турнира Зверев. Саше всего 21, но он уже два года в топе и каждую неделю шутит над старичками на уровне профи – ему позволительно, он – будущее тенниса и главная звезда нового поколения.

В Лондоне немец доказал, что его притязания на трон после ухода легенд небезосновательны: триумф на заключительном турнире сезона с комбо в виде побед над Федерером и Джоковичем – космическое достижение, которое покорялось кроме него лишь Надалю, Маррею и Налбандяну. И ведь все снова сошлось, Саша даже такими победами и достижениями потихоньку протискивается в очередь из больших, выдающихся теннисистов.

Александр Зверев и Новак ДжоковичGetty Images

При этом Звереву в качестве недостатков вменяют ужасные показатели на турнирах «Большого шлема» – мол, Джокович, Надаль и Федерер в его годы уже брали крупнейшие титулы, а у Саши лучшее достижение – четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2018. Правда в том, что мир и восприятие людей поменялись, и для того, чтобы стать крутым и интересным, недостаточно поднять над головой тяжелый кусок металла. Медиаобраз и контроль как можно большего числа фанатских сердец – вот мерило сегодняшнего дня.

Ближайший пример – женский тур. Там чемпионки сменяют друг друга каждый турнир, но интересными все равно остаются Серена и Шарапова, которые за год не взяли ни единого трофея. В противовес – Мугуруса. Год и два назад испанка после побед на Уимблдоне и «Ролан Гаррос» считалась будущей королевой WTA, ее игрою восхищались. Стоило ей растерять преимущество – интерес пропал, и сейчас даже заядлые фанаты тенниса не назовут ее место в рейтинге.

У молодежи из ATP нет крупных титулов, но есть то, чем они уже сейчас превосходят старичков. Зверев, Циципас, Медведев, Хачанов – эти ребята не создают образ профессоров с тросточками, который так плотно обволакивает Новака, Рафу и Роджера. В их действиях чувствуется импульс, в словах – энергия, а в игре – страсть. Их хочется поддерживать всегда, даже если парни выходят против легенд – они не боятся сложностей и с присущей янгстерам дерзостью принимают самые тяжелые вызовы.

Тот же Зверев в матче против Федерера не только на хай-уровне играл в теннис, но еще поймал волну интереса поступком на тай-брейке. Вероятно, сам Роджер или любой другой возрастной топ на месте Саши тоже попросил переиграть розыгрыш из-за уронившего мяч болбоя, но это выглядело бы естественно. Случай Зверева в глазах зрителей – яркая попытка пойти против системы, поставить себя выше заслуженного человека с сотней трофеев. Немец получил порцию хейта, но тем самым завел механизм и заставил о себе говорить: в случае поражения в финале он бы все равно стал обсуждаемой личностью номер один.

Next Gen накатывает волной. Еще немного, и молодые отодвинут топов-пенсионеров в сторону. Они уже рулят в медиа и одного за другим перетаскивают на свою сторону фанатов. Скоро преуспеют и в игре.

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