«Не планировал напиваться, но ладно». Александр Зверев обрадовался подаренному шампанскому
Мог отметить прямо на корте.
Речь победителя Итогового турнира ATP Саши Зверева прервали вручением бутылки шампанского. На этот момент немец отреагировал весьма остроумно.
«Я не хотел затягивать, но спасибо за шампанское. Я не планировал пока напиваться, но ладно. Это замечательно», – сказал Зверев.
- Зверев в финале в двух партиях обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.
- Он стал самым молодым победителем Итогового турнира за последние 10 лет после как раз сербского теннисиста.
- Победа на Итоговом турнире – самый крупный успех в карьере Александра. У него за плечами еще три выигранных «Мастерса».
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