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Фанат Новака Джоковича выстриг на затылке шедевр из лика сербского чемпиона

Фанат Джоковича выстриг на затылке шедевр из лика сербского чемпиона
Eurosport

1 час назад

Ну какая же красотища.

Один из поклонников Новака Джоковича настолько влюблен в своего героя, что спроецировал его изображение себе на затылок.

Мастер выбрил у мужчины на голове лицо теннисиста – картинка стала настоящим произведением искусства.

  • Новак Джокович завершил сезон первой ракеткой мира, хотя начинал год лишь 12-м.
  • Сербский теннисист выиграл четыре турнира, но мог и больше – на последних двух он уступил в финале, в том числе на Итоговом.

Зверев и Хачанов заставили уважать Next Gen. За них переживаешь больше, чем за Федерера и Джоковича

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