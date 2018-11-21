Фанат Новака Джоковича выстриг на затылке шедевр из лика сербского чемпиона
Ну какая же красотища.
Один из поклонников Новака Джоковича настолько влюблен в своего героя, что спроецировал его изображение себе на затылок.
Мастер выбрил у мужчины на голове лицо теннисиста – картинка стала настоящим произведением искусства.
- Новак Джокович завершил сезон первой ракеткой мира, хотя начинал год лишь 12-м.
- Сербский теннисист выиграл четыре турнира, но мог и больше – на последних двух он уступил в финале, в том числе на Итоговом.
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