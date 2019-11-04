Онлайн - Даниил Медведев - Стефанос Циципас

Итоговый турнир ATP - 11 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - Стефанос Циципас на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 11 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.