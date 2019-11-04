Итоговый турнир ATP
Одиночный разряд | Круговой раунд
Д.Медведев VS С.Циципас
11 ноября 2019 г. Начало после 15:00
O2 Арена (Лондон)
Матч
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Онлайн - Даниил Медведев - Стефанос Циципас
Итоговый турнир ATP - 11 ноября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - Стефанос Циципас на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 11 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даниил
Медведев
Медведев
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)81
- Возраст23
ATP рейтинг4
Последние матчи
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Медведев
6
2
4
Ж.Шарди
✓
4
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев
✓
6
6
А.Зверев
4
1
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Полуфинал
С.Циципас
65
5
Д.Медведев
✓
77
7
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Медведев
✓
6
77
Ф.Фоньини
3
64
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Медведев
✓
79
7
В.Поспишил
67
5
Больше матчей
Стефанос
Циципас
Циципас
Греция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)83
- Возраст21
ATP рейтинг6
Последние матчи
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
1/4 финала
Н.Джокович
✓
6
6
С.Циципас
1
2
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Де Минаур
3
4
С.Циципас
✓
6
6
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Фритц
63
3
С.Циципас
✓
77
6
АТР Базель
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Федерер
✓
6
6
С.Циципас
4
4
АТР Базель
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Циципас
✓
3
6
6
Ф.Крайинович
6
4
4
Больше матчей
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