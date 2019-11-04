Итоговый турнир ATP
Одиночный разряд | Круговой раунд

Д.Медведев VS С.Циципас

11 ноября 2019 г. Начало после 15:00

O2 Арена (Лондон)
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Онлайн - Даниил Медведев - Стефанос Циципас

Итоговый турнир ATP - 11 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - Стефанос Циципас на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 11 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Даниил Медведев
Даниил
Медведев
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
4
Последние матчи
Больше матчей
Стефанос Циципас
Стефанос
Циципас
ГрецияГреция
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
6
Последние матчи
Больше матчей

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