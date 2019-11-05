Итоговый турнир ATP
Одиночный разряд | Круговой раунд

Р.Надаль VS А.Зверев

11 ноября 2019 г. Начало после 21:00

O2 Арена (Лондон)
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Онлайн - Рафаэль Надаль - Александр Зверев

Итоговый турнир ATP - 11 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Рафаэль Надаль - Александр Зверев на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 11 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Рафаэль Надаль
Рафаэль
Надаль
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
1
Последние матчи
Больше матчей
Александр Зверев
Александр
Зверев
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    86
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
7
Последние матчи
Больше матчей

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