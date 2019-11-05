Итоговый турнир ATP
Одиночный разряд | Круговой раунд
Р.Надаль VS А.Зверев
11 ноября 2019 г. Начало после 21:00
O2 Арена (Лондон)
Матч
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Онлайн - Рафаэль Надаль - Александр Зверев
Итоговый турнир ATP - 11 ноября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Рафаэль Надаль - Александр Зверев на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 11 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Рафаэль
Надаль
Надаль
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст33
ATP рейтинг1
Последние матчи
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Шаповалов
✓
Р.Надаль
A
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
1/4 финала
Ж.Тсонга
64
1
Р.Надаль
✓
77
6
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Вавринка
4
4
Р.Надаль
✓
6
6
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Маннарино
5
4
Р.Надаль
✓
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев
5
3
7
6
4
Р.Надаль
✓
7
6
5
4
6
Больше матчей
Александр
Зверев
Зверев
Германия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)86
- Возраст22
ATP рейтинг7
Последние матчи
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Зверев
2
7
2
Д.Шаповалов
✓
6
5
6
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Зверев
✓
6
6
Ф.Вердаско
1
3
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
✓
79
6
А.Зверев
67
4
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев
✓
6
6
А.Зверев
4
1
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Берреттини
3
4
А.Зверев
✓
6
6
Больше матчей
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06/11/2019
Экс-глава Мастерса в Париже заявил, что Федерер и Надаль интереснее зрителям, чем Джокович
ATP Masters Париж
05/11/2019
Кто выиграет Итоговый турнир? Джокович, Надаль, Федерер, Медведев, Тим, Зверев, Циципас, Берреттини
Итоговый турнир ATP