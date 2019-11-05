Итоговый турнир ATP
Одиночный разряд | Круговой раунд
Р.Федерер VS Д.Тим
10 ноября 2019 г. Начало после 21:00
O2 Арена (Лондон)
Матч
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Онлайн - Роджер Федерер - Доминик Тим
Итоговый турнир ATP - 10 ноября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роджер Федерер - Доминик Тим на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 10 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Роджер
Федерер
Федерер
Швейцария
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст38
ATP рейтинг3
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Финал
Р.Федерер
✓
6
6
А.Де Минаур
2
2
АТР Базель
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Федерер
✓
6
6
С.Циципас
4
4
АТР Базель
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Федерер
✓
С.Вавринка
A
АТР Базель
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Федерер
✓
6
6
Р.Албот
0
3
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Федерер
✓
6
6
П.Гожовчик
2
1
Больше матчей
Доминик
Тим
Тим
Австрия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)82
- Возраст26
ATP рейтинг5
Последние матчи
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
3-й раунд
Г.Димитров
✓
6
6
Д.Тим
3
2
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Раонич
65
7
4
Д.Тим
✓
77
5
6
АТР Вена
Одиночный разряд
Финал
Д.Тим
✓
3
6
6
Д.Шварцман
6
4
3
АТР Вена
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Тим
✓
3
7
6
М.Берреттини
6
5
3
АТР Вена
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Тим
✓
5
П.Каррено
0
A
Больше матчей
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