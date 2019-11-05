Онлайн - Роджер Федерер - Доминик Тим

Итоговый турнир ATP - 10 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роджер Федерер - Доминик Тим на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 10 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.