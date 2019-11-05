Итоговый турнир ATP
Одиночный разряд | Круговой раунд

Р.Федерер VS Д.Тим

10 ноября 2019 г. Начало после 21:00

O2 Арена (Лондон)
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Роджер Федерер - Доминик Тим

Итоговый турнир ATP - 10 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роджер Федерер - Доминик Тим на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 10 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Роджер Федерер
Роджер
Федерер
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    38
ATP рейтинг
3
Последние матчи
Больше матчей
Доминик Тим
Доминик
Тим
АвстрияАвстрия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    82
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
5
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Роджер Федерер признался, что смирился с поражением в финале Уимблдона от Новака Джоковича

Итоговый турнир ATP
09/11/2019

Бенчич: Другие завидовали мне, потому что я была в паре с Федерером на Кубке Хопмана

07/11/2019

Экс-глава Мастерса в Париже заявил, что Федерер и Надаль интереснее зрителям, чем Джокович

ATP Masters Париж
06/11/2019

Кто выиграет Итоговый турнир? Джокович, Надаль, Федерер, Медведев, Тим, Зверев, Циципас, Берреттини

Итоговый турнир ATP
05/11/2019