Итоговый турнир ATP
Одиночный разряд | Круговой раунд

Н.Джокович VS М.Берреттини

10 ноября 2019 г. Начало после 15:00

O2 Арена (Лондон)
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Онлайн - Новак Джокович - Маттео Берреттини

Итоговый турнир ATP - 10 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Новак Джокович - Маттео Берреттини на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 10 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Новак Джокович
Новак
Джокович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
2
Последние матчи
Больше матчей
Маттео Берреттини
Маттео
Берреттини
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
8
Последние матчи
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