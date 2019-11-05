Итоговый турнир ATP
Одиночный разряд | Круговой раунд
Н.Джокович VS М.Берреттини
10 ноября 2019 г. Начало после 15:00
O2 Арена (Лондон)
Матч
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Онлайн - Новак Джокович - Маттео Берреттини
Итоговый турнир ATP - 10 ноября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Новак Джокович - Маттео Берреттини на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 10 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Новак
Джокович
Джокович
Сербия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст32
ATP рейтинг2
Последние матчи
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Финал
Н.Джокович
✓
6
6
Д.Шаповалов
3
4
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Джокович
✓
77
6
Г.Димитров
65
4
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
1/4 финала
Н.Джокович
✓
6
6
С.Циципас
1
2
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Джокович
✓
79
6
К.Эдмунд
67
1
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Джокович
✓
77
6
К.Муте
62
4
Больше матчей
Маттео
Берреттини
Берреттини
Италия
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг8
Последние матчи
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Тсонга
✓
6
6
М.Берреттини
4
3
АТР Вена
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Тим
✓
3
7
6
М.Берреттини
6
5
3
АТР Вена
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини
✓
7
77
А.Рублев
5
64
АТР Вена
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Берреттини
✓
77
77
Г.Димитров
65
61
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини
✓
3
6
6
К.Эдмунд
6
3
4
Больше матчей
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06/11/2019
Экс-глава Мастерса в Париже заявил, что Федерер и Надаль интереснее зрителям, чем Джокович
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05/11/2019
Кто выиграет Итоговый турнир? Джокович, Надаль, Федерер, Медведев, Тим, Зверев, Циципас, Берреттини
Итоговый турнир ATP