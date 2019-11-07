Итоговый турнир ATP
Одиночный разряд | Круговой раунд
Р.Федерер VS М.Берреттини
12 ноября 2019 г. Начало после 15:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Роджер Федерер - Маттео Берреттини
Итоговый турнир ATP - 12 ноября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роджер Федерер - Маттео Берреттини на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 12 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Роджер
Федерер
Федерер
Швейцария
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст38
ATP рейтинг3
Последние матчи
Итоговый турнир ATP
Одиночный разряд
Круговой раунд
Р.Федерер
5
5
Д.Тим
✓
7
7
АТР Базель
Одиночный разряд
Финал
Р.Федерер
✓
6
6
А.Де Минаур
2
2
АТР Базель
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Федерер
✓
6
6
С.Циципас
4
4
АТР Базель
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Федерер
✓
С.Вавринка
A
АТР Базель
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Федерер
✓
6
6
Р.Албот
0
3
Больше матчей
Маттео
Берреттини
Берреттини
Италия
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг8
Последние матчи
Итоговый турнир ATP
Одиночный разряд
Круговой раунд
Н.Джокович
✓
6
6
М.Берреттини
2
1
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Тсонга
✓
6
6
М.Берреттини
4
3
АТР Вена
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Тим
✓
3
7
6
М.Берреттини
6
5
3
АТР Вена
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини
✓
7
77
А.Рублев
5
64
АТР Вена
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Берреттини
✓
77
77
Г.Димитров
65
61
Больше матчей
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