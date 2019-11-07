Итоговый турнир ATP
Одиночный разряд | Круговой раунд

Р.Федерер VS М.Берреттини

12 ноября 2019 г. Начало после 15:00

Centre Court
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Онлайн - Роджер Федерер - Маттео Берреттини

Итоговый турнир ATP - 12 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роджер Федерер - Маттео Берреттини на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 12 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Роджер Федерер
Роджер
Федерер
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    38
ATP рейтинг
3
Последние матчи
Больше матчей
Маттео Берреттини
Маттео
Берреттини
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
8
Последние матчи
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