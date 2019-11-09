Итоговый турнир ATP
Одиночный разряд | Круговой раунд

Н.Джокович VS Д.Тим

12 ноября 2019 г. Начало после 21:00

Centre Court
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Онлайн - Новак Джокович - Доминик Тим

Итоговый турнир ATP - 12 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Новак Джокович - Доминик Тим на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 12 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Новак Джокович
Новак
Джокович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
2
Последние матчи
Больше матчей
Доминик Тим
Доминик
Тим
АвстрияАвстрия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    82
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
5
Последние матчи
Больше матчей

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