Итоговый турнир ATP
Одиночный разряд | Круговой раунд
Н.Джокович VS Д.Тим
12 ноября 2019 г. Начало после 21:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Новак Джокович - Доминик Тим
Итоговый турнир ATP - 12 ноября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Новак Джокович - Доминик Тим на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 12 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Новак
Джокович
Джокович
Сербия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст32
ATP рейтинг2
Последние матчи
Итоговый турнир ATP
Одиночный разряд
Круговой раунд
Н.Джокович
✓
6
6
М.Берреттини
2
1
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Финал
Н.Джокович
✓
6
6
Д.Шаповалов
3
4
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Джокович
✓
77
6
Г.Димитров
65
4
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
1/4 финала
Н.Джокович
✓
6
6
С.Циципас
1
2
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Джокович
✓
79
6
К.Эдмунд
67
1
Больше матчей
Доминик
Тим
Тим
Австрия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)82
- Возраст26
ATP рейтинг5
Последние матчи
Итоговый турнир ATP
Одиночный разряд
Круговой раунд
Р.Федерер
5
5
Д.Тим
✓
7
7
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
3-й раунд
Г.Димитров
✓
6
6
Д.Тим
3
2
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Раонич
65
7
4
Д.Тим
✓
77
5
6
АТР Вена
Одиночный разряд
Финал
Д.Тим
✓
3
6
6
Д.Шварцман
6
4
3
АТР Вена
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Тим
✓
3
7
6
М.Берреттини
6
5
3
Больше матчей
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