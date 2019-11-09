Онлайн - Новак Джокович - Доминик Тим

Итоговый турнир ATP - 12 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Новак Джокович - Доминик Тим на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 12 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.