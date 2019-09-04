Getty Images

Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP вслед за Биг-3. Русские не играли там 10 лет

Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP вслед за Биг-3. Русские не играли там 10 лет
Eurosport

1 час назад

Еще одно невероятное достижение!

Российский теннисист Даниил Медведев, обыграв Стэна Вавринку в четвертьфинале US Open, квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Лондоне.

Официальный сайт тура информирует, что 23-летний Медведев стал четвертым теннисистом, который обеспечил себе участие в турнире. В Лондоне также выступят Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания) и Роджер Федерер (Швейцария).

По итогам US Open Медведев станет четвертой ракеткой мира.

  • Итоговый турнир пройдет с 10 по 17 ноября.
  • В последний раз представитель России играл на Итоговом турнире в 2009 году – это был Николай Давыденко.

Медведев – в полуфинале US Open. С Вавринкой победил травму бедра и опять заткнул зрителей

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте