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Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP вслед за Биг-3. Русские не играли там 10 лет
Еще одно невероятное достижение!
Российский теннисист Даниил Медведев, обыграв Стэна Вавринку в четвертьфинале US Open, квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Лондоне.
Официальный сайт тура информирует, что 23-летний Медведев стал четвертым теннисистом, который обеспечил себе участие в турнире. В Лондоне также выступят Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания) и Роджер Федерер (Швейцария).
По итогам US Open Медведев станет четвертой ракеткой мира.
- Итоговый турнир пройдет с 10 по 17 ноября.
- В последний раз представитель России играл на Итоговом турнире в 2009 году – это был Николай Давыденко.
Медведев – в полуфинале US Open. С Вавринкой победил травму бедра и опять заткнул зрителей
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