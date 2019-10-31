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Зверев отобрался на Итоговый турнир в Лондоне

Зверев отобрался на Итоговый турнир в Лондоне
Eurosport

41 мин. назад

Сотавил компанию остальным лучшим рейтинга ATP.

Немецкий теннисист Александр Зверев прошел квалификацию на Итоговый турнир ATP в Лондоне.

Зверев – седьмой участник чемпионата. До него квалифицировались Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер, Даниил Медведев, Доминик Тим и Стефанос Циципас.

Основным претендентом на последнее восьмое место считается Маттео Берреттини. Ранее он вылетел с «Мастерса» в Париже. Кроме него шансы сохраняют Гаэль Монфис, Стэн Вавринка и Алекс де Минаур.

  • Александр Зверев – действующий победитель Итогового турнира.
  • В финале прошлого розыгрыша немец обыграл Джоковича – 6:4, 6:3.
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