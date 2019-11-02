На «Мастерсе» в Париже определились все участники Итогового турнира ATP.

Последним квалифицировался 23-летний итальянец Маттео Берретини – участие в турнире ему обеспечила победа канадца Дениса Шаповалова над Гаэлем Монфисом из Франции, который также претендовал на Итоговый.

Таким образом, на турнире сыграют Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Даниил Медведев, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Александр Зверев и Маттео Берреттини.

Берреттини на «Мастерсе» в Париже выбыл в третьем круге от Жо-Вильфрида Тсонги.

Итоговый турнир пройдет в Лондоне c 10 по 17 ноября.

Зверев отобрался на Итоговый турнир в Лондоне

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