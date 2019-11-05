Возглавивший в понедельник мировой рейтинг Рафаэль Надаль намерен выступить на Итоговом турнире АТР в Лондоне.

«Всем привет. Вчера я прошел обследование на Мальорке. Несмотря небольшое растяжение в правой брюшной полости, я поеду в Лондон. В четверг или пятницу я начну работать над подачей. Задача – выступить на Итоговом турнире. Спасибо всем за поддержку», – написал Рафа в твиттере.

Надаль никогда не брал Итоговый турнир. Дважды он играл в финале, но оба раза проиграл (2010, 2013). Шесть раз за карьеру испанец был вынужден отказаться от участия в ATP Finals.

Перед последним турниром сезона Рафа опережает Джоковича на 640 очков. Победитель Итогового заработает от 1100 до 1500 баллов.

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