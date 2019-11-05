В Лондоне состоялась жеребьевка заключительного ивента года в мужском теннисе – Итогового турнира ATP.

Восемь лучших теннисистов были распределены на квартеты – группы Андре Агасси и Бьорна Борга. Российский теннисист Даниил Медведев получил в соперники Рафаэля Надаля, Стефаноса Циципаса и Александра Зверева.

Группа Андре Агасси: Надаль, Медведев, Циципас, Зверев

Группа Бьорна Борга: Джокович, Федерер, Тим, Берреттини

В жеребьевке участвовал Александр Зверев, который лично распределил игроков.

Даниил Медведев занимает четвертую строчку в рейтинге ATP.

В 2019-м он выиграл четыре турнира, включая два «Мастерса» – в Цинциннати и Шанхае, а также выступал в финале US Open.

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