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Уже в ближайшее воскресенье начнется главный турнир года с участием восьми сильнейших теннисистов планеты. В 2019-м к уже привычным именам добавились Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Маттео Берреттини, которые выступят в Лондоне впервые.

Проголосуй, кто на твой взгляд поднимет кубок Итогового турнира ATP в этом году?

Итоговый турнир стартует в воскресенье, 10 ноября. В первый день встретятся представители группы Бьорна Борга: Джокович – Берреттини, Федерер – Тим.

В 2018-м турнир выиграл Саша Зверев, справившийся в финале с Новаком Джоковичем.

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