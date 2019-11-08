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Надаль пройдет терапию радиоволнами, чтобы выступить на Итоговом турнире

Надаль пройдет терапию радиоволнами, чтобы выступить на Итоговом турнире
Eurosport

56 мин. назад

Команда Рафы использует все доступные методы.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль проходит реабилитацию после травмы мышц живота, чтобы восстановиться к Итоговому турниру.

По информации TyC Sports, 33-летний теннисист пройдет физиотерапию и воздействие радиоволнами, которое ускоряет восстановление тканей. Также медштаб Надаля предпринял противовоспалительные меры.

«Мы должны следить за нагрузкой. Обследование не показало разрыва мышц. Будем наблюдать за изменениями, а потом, как только Рафаэль сможет, начнем корректировать подачу. Тогда он начнет Итоговый турнир в хорошем состоянии», – заявил врач Надаля и сборной Испании Анхель Руис Которро.

  • Первый матч Надаля на Итоговом запланирован на понедельник, 11 ноября. Он сыграет с Александром Зверевым.
  • Также в группу Надаля попали Даниил Медведев и Стефанос Циципас.
  • Из-за повреждения мышц живота испанец снялся с полуфинала парижского «Мастерса», где должен был играть с Денисом Шаповаловым.

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