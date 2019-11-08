Первая ракетка мира Рафаэль Надаль проходит реабилитацию после травмы мышц живота, чтобы восстановиться к Итоговому турниру.

По информации TyC Sports, 33-летний теннисист пройдет физиотерапию и воздействие радиоволнами, которое ускоряет восстановление тканей. Также медштаб Надаля предпринял противовоспалительные меры.

«Мы должны следить за нагрузкой. Обследование не показало разрыва мышц. Будем наблюдать за изменениями, а потом, как только Рафаэль сможет, начнем корректировать подачу. Тогда он начнет Итоговый турнир в хорошем состоянии», – заявил врач Надаля и сборной Испании Анхель Руис Которро.

Первый матч Надаля на Итоговом запланирован на понедельник, 11 ноября. Он сыграет с Александром Зверевым.

Также в группу Надаля попали Даниил Медведев и Стефанос Циципас.

Из-за повреждения мышц живота испанец снялся с полуфинала парижского «Мастерса», где должен был играть с Денисом Шаповаловым.

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