Перед встречей с Новаком Джоковичем на финальном турнире ATP Роджер Федерер вспомнил решающий матч последнего Уимблдона. Швейцарец в той встрече имел два матчбола, но в итоге уступил титул сербу. По словам легендарного теннисиста, он уже забыл об обидном поражении.

«Уимблдон был восхитительным, а финал – особенная игра для нас обоих. Наверное, он вспоминает матч с чуть большей радость, чем я, но это нормально. Я давно принял то поражение. Наши встречи всегда проходят очень ярко, потому что мы играем по-разному»

Федерер приехал на Итоговый турнир за рекордным седьмым титулом. «Было бы здорово установить рекорд. Но не один я об этом мечтаю, поэтому посмотрим, что получится. Мы играем в зале, а это особенное место для меня: первых успехов в туре я добился на крытых кортах. В залах я всегда чувствую себя комфортно», – приводит слова Роджера ATP Tour.

В финале Новак выиграл у Роджера Федерера со счетом 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3).

Джокович взял Уимблдон в пятый раз. Ранее он побеждал в Лондоне в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах.

Федерер: «У меня достаточно сил, чтобы играть и после 2020 года»

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