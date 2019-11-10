Родители первой ракетки России Даниила Медведева не могут получить английскую визу, чтобы поболеть за сына на Итоговом турнире в Лондоне.

«Когда мы были с женой на турнире в Париже, подали в эти дни документы на получение английской визы в визовый центр в Париже, так как проживаем во Франции. Подали на срочное рассмотрение, в течение пяти рабочих дней. Подали утром 28 октября. Прошло уже девять рабочих дней, и ничего», – рассказал Eurosport.ru отец Даниила Сергей Медведев.

Медведевы направили в визовый центр претензию, в которой подчеркнули, что заранее купили авиабилеты на 8 ноября в компании British Airways, оплатили проживание в Лондоне с 8 по 18 ноября, а также приобрели невозвратные билеты на самолет из Лондона до Мадрида, где пройдет Кубок Дэвиса.

«Мы потеряли ранее купленные авиабилеты на самолет в Лондон, теряем деньги за оплаченное проживание в Лондоне, впустую оплатили срочное пятидневное рассмотрение наших документов на визы, испытываем моральные и физические страдания от полной неопределенности, а наш сын-спортсмен лишился на важном для него турнире привычных и необходимых ему помощников», – говорится в тексте.

Даниил Медведев на Итоговом турнире попал в группу с Рафаэлем Надалем, Стефаносом Циципасом и Александром Зверевым.

Первый матч российского теннисиста намечен на 11 ноября, соперником будет Циципас.

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