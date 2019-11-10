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Медведев – о Циципасе: «Я русский и не позволю никому говорить про меня гадости»

Медведев – о Циципасе: «Я русский и не позволю никому говорить про меня гадости»
Eurosport

1 час назад

Вражда между двумя теннисистами продолжается.

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал взаимоотношения с греком Стефаносом Циципасом.

«С Циципасом все изначально пошло не очень хорошо. Мы играли первый матч друг против друга и еще не были знакомы. Во время игры что-то произошло – я до сих пор не понимаю, что именно. После матча он назвал меня ****** [грязным] русским. А я русский и не позволю никому говорить про меня гадости на корте.

С тех пор наши отношения так и не улучшились», – приводит слова Медведева Daily Mail.

  • 11 ноября Медведев и Циципас сыграют между собой на Итоговом турнире ATP.
  • Циципас проиграл все пять матчей против Медведева.

Родители Медведева не могут получить английскую визу перед Итоговым турниром

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