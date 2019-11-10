Медведев – о Циципасе: «Я русский и не позволю никому говорить про меня гадости»
Вражда между двумя теннисистами продолжается.
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал взаимоотношения с греком Стефаносом Циципасом.
«С Циципасом все изначально пошло не очень хорошо. Мы играли первый матч друг против друга и еще не были знакомы. Во время игры что-то произошло – я до сих пор не понимаю, что именно. После матча он назвал меня ****** [грязным] русским. А я русский и не позволю никому говорить про меня гадости на корте.
С тех пор наши отношения так и не улучшились», – приводит слова Медведева Daily Mail.
- 11 ноября Медведев и Циципас сыграют между собой на Итоговом турнире ATP.
- Циципас проиграл все пять матчей против Медведева.
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