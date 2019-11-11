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Медведев: «Правильно, что футболистам сборной России дали ЗМС»
Даниил Медведев дал эксклюзивное интервью накануне старта на Итоговом турнире года.
Накануне дебюта на Итоговом турнире года лучший российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он относится к званию «Заслуженный мастер спорта».
«Считаю, футболисты полностью заслужили это звание потрясающей игрой на ЧМ-2018 и выходом в четвертьфинал. Они заставили всю страну мечтать, болеть. Я в тот момент был на Уимблдоне, и мы с командой смотрели матч с Испанией.
Я сам недавно получил ЗМС. Не мне судить, заслуженно или нет. Вот у нас в теннисе как установить четкий критерий, если нет чемпионата мира? Мне дали заслуженного за выход в финал US Open, хотя я не уверен, что именно за это. В моем понимании ЗМС дается за крутые заслуги», – рассказал Медведев в эксклюзивном интервью Eurosport.ru.
- Даниил на Итоговом турнире попал в группу с Рафаэлем Надалем, Стефаносом Циципасом и Александром Зверевым.
- Первый матч российского теннисиста намечен на 11 ноября, соперником будет Циципас.
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