Накануне дебюта на Итоговом турнире года лучший российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он относится к званию «Заслуженный мастер спорта».

«Считаю, футболисты полностью заслужили это звание потрясающей игрой на ЧМ-2018 и выходом в четвертьфинал. Они заставили всю страну мечтать, болеть. Я в тот момент был на Уимблдоне, и мы с командой смотрели матч с Испанией.

Я сам недавно получил ЗМС. Не мне судить, заслуженно или нет. Вот у нас в теннисе как установить четкий критерий, если нет чемпионата мира? Мне дали заслуженного за выход в финал US Open, хотя я не уверен, что именно за это. В моем понимании ЗМС дается за крутые заслуги», – рассказал Медведев в эксклюзивном интервью Eurosport.ru.

Даниил на Итоговом турнире попал в группу с Рафаэлем Надалем, Стефаносом Циципасом и Александром Зверевым.

Первый матч российского теннисиста намечен на 11 ноября, соперником будет Циципас.

Медведев: «Боюсь ли, что за межсезонье соперники изучат мою игру? Циципас уже пять раз пытался»

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