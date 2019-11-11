Getty Images
Медведев: «Обожаю футбол и играю в фэнтези. Сравнивал себя с Марио Гомесом, был такой же неуклюжий»
Даниил Медведев дал интервью Eurosport.ru.
Накануне дебюта на Итоговом турнире года лучший российский теннисист Даниил Медведев рассказал об увлечении футболом.
«Я очень люблю футбол. Раньше часто играл с друзьями, но сейчас в лучшем случае делаю это раз в год из-за опасения получить травму. Много лет назад я сравнивал себя с Марио Гомесом, потому что был такой же неуклюжий, но зато много забивал!
У меня на телефоне стоят уведомления на все топовые матчи. Обожаю фэнтези. На этой неделе брал капитаном Обамеянга, а на прошлой – Мареза», – рассказал Медведев в эксклюзивном интервью Eurosport.ru.
- Даниил на Итоговом турнире попал в группу с Рафаэлем Надалем, Стефаносом Циципасом и Александром Зверевым.
- Первый матч российского теннисиста намечен на 11 ноября, соперником будет Циципас.
Медведев спас теннис. Он тот, кто надолго пришел на смену Федереру, Надалю и Джоковичу
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте