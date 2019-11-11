Накануне дебюта на Итоговом турнире года лучший российский теннисист Даниил Медведев рассказал об увлечении футболом.

«Я очень люблю футбол. Раньше часто играл с друзьями, но сейчас в лучшем случае делаю это раз в год из-за опасения получить травму. Много лет назад я сравнивал себя с Марио Гомесом, потому что был такой же неуклюжий, но зато много забивал!

У меня на телефоне стоят уведомления на все топовые матчи. Обожаю фэнтези. На этой неделе брал капитаном Обамеянга, а на прошлой – Мареза», – рассказал Медведев в эксклюзивном интервью Eurosport.ru.

Даниил на Итоговом турнире попал в группу с Рафаэлем Надалем, Стефаносом Циципасом и Александром Зверевым.

Первый матч российского теннисиста намечен на 11 ноября, соперником будет Циципас.

Медведев спас теннис. Он тот, кто надолго пришел на смену Федереру, Надалю и Джоковичу

Качай приложение Eurosport для iOS или Android