Накануне дебюта на Итоговом турнире года лучший российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему живет и тренируется не в родной Москве, а в Монако.

«Я очень люблю Москву, хорошо ее знаю и скучаю. Но жить и тренироваться мне комфортнее зарубежом. Я знаю три языка, и один из них французский – свободно говорю на нем. Все благодаря моему тренеру Жилю.

Я очень благодарен тренеру. Иногда мне кажется, что он знает меня больше, чем я. Постоянно подкалывает за то, что я часто настолько погружен в свои мысли и могу ничего не замечать вокруг. Например, договариваемся встретиться в кафе. Сижу такой, листаю телефон, и тут Жиль присылает мне мое фото – оказывается, я даже не заметил как он пришел», – рассказал Медведев в эксклюзивном интервью Eurosport.ru.

Даниил на Итоговом турнире попал в группу с Рафаэлем Надалем, Стефаносом Циципасом и Александром Зверевым.

Первый матч российского теннисиста намечен на 11 ноября, соперником будет Циципас.

Медведев спас теннис. Он тот, кто надолго пришел на смену Федереру, Надалю и Джоковичу

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