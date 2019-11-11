Сербский теннисист Филип Крайинович оценил перспективы Даниила Медведева в туре и поделился ожиданиями от его матча со Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире.

«Даниил и Стефанос – прекрасные молодые игроки. Мне очень нравится стиль игры Циципаса – он демонстрирует быстрый и агрессивный теннис. Медведев доказал, что он великолепный теннисист – пожалуй, он будущая первая ракетка мира. В этом году Даниил заработал много очков. Это будет прекрасный матч», – цитирует 27-летнего Крайиновича Sport Klub.

Крайинович – финалист трех турниров ATP.

Матч Медведева и Циципаса стартует не ранее 17:00 мск. Также в их группу попали Рафаэль Надаль и Александр Зверев.

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