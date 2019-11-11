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🎾Медведев и Циципас стартуют на Итоговом турнире. Скорее включай Eurosport 1
NextGen наступает.
Заклятые друзья Даниил Медведев и Стефанос Циципас дебютируют на Итоговом турнире АТР. И сразу очным матчем. Игра началась в 17:00 по московскому времени и транслируется на телеканалах Eurosport 1 и Eurosport Gold.
Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.
- Все предыдущие 5 очных встреч остались за Даниилом.
- В 2019 году Медведев выиграл два «Мастерса» и сыграл в финале US Open.
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