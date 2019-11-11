Заклятые друзья Даниил Медведев и Стефанос Циципас дебютируют на Итоговом турнире АТР. И сразу очным матчем. Игра началась в 17:00 по московскому времени и транслируется на телеканалах Eurosport 1 и Eurosport Gold.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

Все предыдущие 5 очных встреч остались за Даниилом.

В 2019 году Медведев выиграл два «Мастерса» и сыграл в финале US Open.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android