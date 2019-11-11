Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в интервью Eurosport рассказал о взаимотношениях со Стефаносом Циципасом – конфликт только разгорается.

– Я бы не сказал, что у меня есть к нему какое-то особое отношение, но должен быть честен: после его интервью в Шанхае я сказал себе, что теперь, наверное, не прощу его, буду припоминать ему все, что вижу, что мне в нем… Все, что вижу, буду говорить на камеру. Если он считает, что может говорить такие вещи, то я буду его задевать. Если это будет трешток, то это будет трешток.

– Ты имеешь в виду то, что твой теннис – скучный ?

– Да. Я считаю, что такое мнение имеет право быть. Я, наверное, послушал бы его от любого другого человека, но, думаю, другой такое не скажет. Возьмем того же Сашу Зверева: может быть, он в глубине души тоже считает мой теннис скучным. Но он вышел к репортерам и сказал: «Я так не считаю, Даниил – крутой игрок, добился крутых результатов». А Стефанос – видимо, я его чем-то сильно обидел: не понимаю чем. Но, значит, я буду обижать его сильнее.

– Совместное фото с Циципасом и Кирьосом – это идея Кирьоса?

– Это не была чья-то идея. Мы летели вместе – почему бы не сфоткаться? На тот момент я всегда говорил: мы с Циципасом не враги, далеко не друзья, мы партнеры по работе. Но теперь я скажу, что мы, наверное, враги.

Медведев и Циципас стартуют очной встрече на Итоговом турнире АТР-2019.

Даниил выиграл все 5 предыдущих личных встреч.

Медведев спас теннис. Он тот, кто надолго пришел на смену Федереру, Надалю и Джоковичу

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