Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Стефаносу Циципасу в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP, который проходит в Лондоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 43 минуты, завершилась со счетом 7:6(5), 6:4 в пользу грека.

По ходу матча Медведев выполнил 6 эйсов и ни разу не допустил двойную ошибку. При этом Данил выиграл активными действиями 16 мячей, но проиграл анфорсами 17 и не заработал ни одного брейк-пойнта. Циципас оформил 5 подач навылет (нуль двойных) и один раз взял гейм соперника (с четырех брейк-пойнтов). Его статистика виннеров/анфорсов – 17:18.

Прежде Медведев выиграл у Циципаса все пять личных встреч.

Во втором туре Даниил сыграет с Александром Зверевым, Циципас – с Рафаэлем Надалем.

«Надеюсь продолжить победный страйк против Циципаса». Медведев – о дебюте на Итоговом турнире

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