Если отбросить эмоции, удалить негатив и предаться нейтральности, то можно порадоваться за Циципаса. Грек так долго шел к этому успеху, о чем сам рассказал в интервью после матча. Возможно, Стефанос даже Итоговый турнир рассматривал как возможность еще раз схлестнуться с Медведевым и доказать, что у него больше нет хозяина. Что Добби свободен. Конечно, это все юмор и догадки, хотя, судя по эмоциям Стефа после матча, доля правды в этом есть.

Грек прервал серию неудач против Даниила, размочил счет и сбросил с плеч какую-то фантастически тяжелую ношу, из-за которой не мог спокойно засыпать вечерами. И теперь матч, который воспринимается как история вне контекста ATP Finals, поможет обоим игрокам обрести спокойствие и вернуть рассудок.

Стефанос ЦиципасGetty Images

Слишком уж много в последние месяцы было сказано с греческой и русской сторон. Циципас остро колол в интервью фразами о скучной игре Даниила, тот отвечал и окончательно добавил Стефа в список врагов. Даже сложилось впечатление, что игроки больше увлечены трештоком и продумывают не то, как сыграют в очередном матче, а что скажут или сделают в случае неудачи друг друга.

Но после встречи на «O2» история «Медведев и Циципас: зло и ненависть» должна сойти на нет, потому что соперники многое доказали друг другу. Стефанос теперь не боится в туре никого, кроме своей силы и возможностей. Он всех обыгрывал, всем все показал. Дальше только путь к большим трофеям, когда ему не придется заглядывать в сетку и искать бросающие в пот фамилии.

Даниил хоть и проиграл, но это тоже пойдет ему во благо. Во-первых, он больше не должен чувствовать себя неуязвимым – это то, что позволяет Биг-3 последние десятилетия настраиваться даже на самых низкорейтинговых соперников. А еще неудача поможет Медведеву немного сбить хаос вокруг своей персоны – в первое время он справлялся с ним и противостоял. Но сейчас очевидно – всеобщее восхваление запустило процесс мутации, в результате которого уверенность Даниила переросла в самоуверенность. И это мешает ему на корте.

Видео - Циципас разжалобил фортуну и с шестой попытки одолел Медведева. Смотри, как это было 02:34

Если отпустить обстановку вокруг матча и окунуться в него, то ничего удивительного не произошло. Циципас всего лишь обыграл Медведева. Шестая ракетка – четвертую. Всего-то 7:6, 6:4. Даниил уступил примерно равному по классу игроку, а не сотой или двухсотой ракетке мира. И не 1:6, 1:6, а в равной борьбе, когда пара розыгрышей могла качнуть весы в другую сторону, как это было почти во всех предыдущих встречах с греком. Просто на этот раз Стеф действовал чуть острее, но вместе с тем ошибался меньше, чем прежде. Как один из факторов помогла заряженность на матч и конкретного соперника, но так вряд ли будет всегда.

Поэтому неизвестно, чему так радуются хейтеры Даниила. С другой стороны, сложно злиться или обижаться на людей, вываливающих ненависть в комментариях. Их реакция даже немного приятна и лестна: они считают Медведева действительно сильным теннисистом и опасным соперником, поэтому зачеркивают даты в календаре в ожидании его неудач. Этих ребят можно даже пожалеть: у них тоже должны быть счастливые дни, но в последнее время их очень мало.

Медведев – о Циципасе: «Я русский и не позволю никому говорить про меня гадости»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android