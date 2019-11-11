Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о трудностях, с которыми он сталкивается, совмещая карьеру профессионального спортсмена с жизнью примерного отца.

«Я путешествую по миру [чтобы играть на турнирах] вместе с моей семьей. Дети должны быть счастливы, когда путешествуют со мной. Недавно мой ребенок плохо себя чувствовал и сказал мне: «Папа, прости меня за то, что мне плохо».

Я ответил: «Не волнуйся, именно для этого и нужны родители. Если тебе нехорошо, мы тоже не будем спать». Подобные ситуации доставляют больше неприятностей, если происходят перед полуфиналом или финалом против Новака или Рафы.

Когда мне было 32, я думал, что завершу карьеру – это классический возраст, чтобы уйти из тенниса. Сейчас мне, Новаку и Рафе уже больше 32, а мы все еще в расцвете. Это очень здорово, и я надеюсь, что Новак и Рафа будут играть так долго, как только смогут. В конце концов это хорошо для самого тенниса», – цитирует Федерера The Sun.

Федерер – обладатель 20 титулов «Большого шлема».

Надаль выиграл 19 титулов «ТБШ», Джокович – 16.

У Федерера четверо детей: дочери-близняшки Майлу Роуз и Шарлин Рива и сыновья-близнецы Лео и Леннарт.

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