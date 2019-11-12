Прошлогодний чемпион Итогового турнира ATP Александр Зверев стартовал с победы на ивенте-2019. В первом матче немец переиграл Рафаэля Надаля – 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 25 минут. Зверев опередил Надаля по всем показателям: эйсам (11:5), двойным ошибкам (2:0), виннерсам (20:12), и невынужденным (20:19). Рафаэль за матч не заработал ни одного брейк-пойнта, тогда как Саша реализовал 3 из 4.

В 2018-м Саша последовательно обыграл Роджера Федерера и Новака Джоковича, завоевав титул.

Зверев размочил счет в личном противостоянии с Надалем, теперь он стал 5:1.

После первого дня у Зверева и Циципаса по победе, у Надаля и Медведева – по поражению.

Медведев ожидаемо проиграл Циципасу. Но хейтеры рано радуются – поражение сделает его сильнее

Качай приложение Eurosport для iOS или Android