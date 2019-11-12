После победы над Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP Стефанос Циципас рассказал о конфликте, после которого между теннисистами установились напряженные отношения.

Грек вспомнил инцидент из первого круга турнира в Майами в 2018 году. Тогда спортсмены обменялись парой жестких фраз, а Циципас назвал оппонента «****** [чертовым] русским». Все началось с касания мячом сетки, после которого Стефанос выиграл очко и банально забыл извиниться.

«Он начал смотреть на меня и говорить, что я должен извиниться за попадание в сетку. Счет был 0:40, тройной брейк в его пользу. И после этого, кажется, я не выиграл ни одного гейма. Он сумел залезть мне в голову, и я был очень расстроен, что все пошло именно так.

Он начал говорить мне, что то, что я делаю – неспортивно. Я старался не обращать внимания, потому что знал, что он специально выводит меня из равновесия. И в итоге это повлияло на меня. Я взбесился и сказал то, что сказал, о чем я сожалею, но в то время я был ужасно расстроен тем, как все складывалось.

Наши отношения определенно не лучшие. Это случается, нельзя нравиться всем», – приводит слова Циципаса The Telegraph.

Даниил выиграл все 5 предыдущих личных встреч.

В 2019 году Медведев выиграл два «Мастерса» и сыграл в финале US Open.

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