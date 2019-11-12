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«Это шутка?» Надалю не понравился вопрос про негативное влияние свадьбы на его теннис

«Это шутка?» Надалю не понравился вопрос про негативное влияние свадьбы на его теннис
Eurosport

35 мин. назад

Рафа обиделся.

Рафаэль Надаль рассердился из-за вопроса журналиста на пресс-конференции после поражения от Александра Зверева. Репортер спросил Рафу, не отразилась ли отрицательно недавняя свадьба на его концентрации на теннисе.

– Вы в самом деле спрашиваете у меня это? Это серьезный вопрос или шутка?

– Серьезно. Не просто так.

– Хорошо. Я удивлен, очень удивлен, что вы спрашиваете меня об этом с учетом того, что я встречался с одной и той же девушкой 15 лет, вел стабильную и нормальную жизнь. Не имеет значения, есть ли у вас на пальце кольцо или нет. На мой взгляд, я нормальный человек. Может для вас… сколько лет вы живете со своим партнером?

– В этом году 30 лет брака с женой.

– А до этого? Возможно, вы не были уверены. Вот почему. Окей, окей. Переходим на испанский, потому что это ***** [ерунда]. Спасибо большое.

Видео - «Это шутка?» Надалю не понравился вопрос про негативное влияние свадьбы на теннис

01:26
  • Надаль проиграл Звереву со счетом 2:6, 2:6.
  • Рафа никогда не выигрывал Итоговый турнир.
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