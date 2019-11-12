«Это шутка?» Надалю не понравился вопрос про негативное влияние свадьбы на его теннис

Рафаэль Надаль рассердился из-за вопроса журналиста на пресс-конференции после поражения от Александра Зверева. Репортер спросил Рафу, не отразилась ли отрицательно недавняя свадьба на его концентрации на теннисе.

– Вы в самом деле спрашиваете у меня это? Это серьезный вопрос или шутка?

– Серьезно. Не просто так.

– Хорошо. Я удивлен, очень удивлен, что вы спрашиваете меня об этом с учетом того, что я встречался с одной и той же девушкой 15 лет, вел стабильную и нормальную жизнь. Не имеет значения, есть ли у вас на пальце кольцо или нет. На мой взгляд, я нормальный человек. Может для вас… сколько лет вы живете со своим партнером?

– В этом году 30 лет брака с женой.

– А до этого? Возможно, вы не были уверены. Вот почему. Окей, окей. Переходим на испанский, потому что это ***** [ерунда]. Спасибо большое.

Видео - «Это шутка?» Надалю не понравился вопрос про негативное влияние свадьбы на теннис 01:26

Надаль проиграл Звереву со счетом 2:6, 2:6.

Рафа никогда не выигрывал Итоговый турнир.

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