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Федерер разобрался с Берреттини – его судьба решится в матче с Джоковичем
Швейцарец сохранил шансы на выход в плей-офф.
Роджер Федерер победил итальянца Маттео Берреттини во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч, продолжавшийся 1 час 20 минут, завершился со счетом 7:6(2), 6:3 в пользу швейцарца.
По ходу первой партии соперники шли бок о бок и завершили сет на тай-брейке, хотя у Роджера был один сетбол. Во второй партии при счете 4:3 в пользу Федерера Берреттини не реализовал три возможности взять подачу соперника и так не вернулся в игру.
- Роджер набрал первое очко в турнире и сохранил шансы на выход в плей-офф.
- Для этого в последнем туре ему необходимо обыграть Новака Джоковича.
- Маттео Берреттини – дебютант Итогового турнира – завершил борьбу, хотя еще проведет один матч против Доминика Тима.
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