Роджер Федерер победил итальянца Маттео Берреттини во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч, продолжавшийся 1 час 20 минут, завершился со счетом 7:6(2), 6:3 в пользу швейцарца.

По ходу первой партии соперники шли бок о бок и завершили сет на тай-брейке, хотя у Роджера был один сетбол. Во второй партии при счете 4:3 в пользу Федерера Берреттини не реализовал три возможности взять подачу соперника и так не вернулся в игру.

Роджер набрал первое очко в турнире и сохранил шансы на выход в плей-офф.

Для этого в последнем туре ему необходимо обыграть Новака Джоковича.

Маттео Берреттини – дебютант Итогового турнира – завершил борьбу, хотя еще проведет один матч против Доминика Тима.

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