Getty Images

Федерер разобрался с Берреттини – его судьба решится в матче с Джоковичем

Федерер разобрался с Берреттини – его судьба решится в матче с Джоковичем
Eurosport

1 час назадОбновлено 43 мин. назад

Швейцарец сохранил шансы на выход в плей-офф.

Роджер Федерер победил итальянца Маттео Берреттини во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч, продолжавшийся 1 час 20 минут, завершился со счетом 7:6(2), 6:3 в пользу швейцарца.

По ходу первой партии соперники шли бок о бок и завершили сет на тай-брейке, хотя у Роджера был один сетбол. Во второй партии при счете 4:3 в пользу Федерера Берреттини не реализовал три возможности взять подачу соперника и так не вернулся в игру.

  • Роджер набрал первое очко в турнире и сохранил шансы на выход в плей-офф.
  • Для этого в последнем туре ему необходимо обыграть Новака Джоковича.
  • Маттео Берреттини – дебютант Итогового турнира – завершил борьбу, хотя еще проведет один матч против Доминика Тима.
Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте