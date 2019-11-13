Как подходят к матчу

Надаль и Медведев были посеяны под первым и вторым номерами в своей группе, а значит считались фаворитами. Но получилось так, что кто-то из них точно не выйдет в плей-офф. В первом туре оба проиграли своим соперникам, причем в двух партиях.

Даниил встречался со Стефаносом Циципасом, которого прежде обыграл в каждом из пяти матчей. Перед игрой соперники запустили трешток и вышли на корт максимально заряженными, но лучше с эмоциями справился грек. Циципас нашел ключ к игре Даниила, действовал агрессивно и вынудил его ошибаться. И если первая партия прошла в более-менее равной борьбе (Стеф победил на тай-брейке 7:5), то во второй грек доминировал, а Медведев так и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Даниил Медведев в матче против Стефаноса ЦиципасаGetty Images

«Если честно, то до начала матча я думал, что уровень моей игры будет намного хуже, – заявил после матча Даниил. – Я знал, что мне нужно сделать все возможное, чтобы сыграть как можно лучше, и если говорить про то, как я тренировался последние две недели, про уровень моей игры, то я в принципе доволен игрой сегодня».

Последние три матча Даниила Медведева:

Шанхай. Финал. Медведев – Зверев – 6:4, 6:1

Париж. Второй круг. Шарди – Медведев – 4:6, 6:2, 6:4

Лондон. Группа. Циципас – Медведев – 7:6(5), 6:4

Рафа, как и Даниил, в матче против Александра Зверева не заработал ни одного брейк-пойнта. Такое произошло с испанцем в восьмой раз с 2010 года и впервые с 2017-го, когда он уступил в Шанхае Федереру. Надаль выглядел очень тяжелым, много ошибался (19 анфорсов) и почти не забивал сам. Испанец очень бесился, когда очередной удар с бекхэнда по линии летел мимо цели, а соперник зажимал его и заставлял пылить по корту – получалось тоже не очень.

Видео - Ужасный старт Надаля на Итоговом против Зверева: Рафа ошибался на выходе и лупил в ауты 03:17

Есть сомнения, что Рафа избавился от всех проблем со здоровьем – возможно, из-за этого он был настолько скован, хотя и не открыл правду. И все-таки, если испанец и в следующем матче сыграет в подобном ключе, то вряд ли сможет рассчитывать не только на победу над Медведевым, но и выход из группы, а как следствие – скорее всего, потеряет первую строчку рейтинга.

Последние три матча Рафаэля Надаля:

Париж. Третий круг. Надаль – Вавринка – 6:4, 6:4

Париж. Четвертьфинал. Надаль – Тсонга – 7:6(4), 6:1

Лондон. Группа. Зверев – Надаль – 6:2, 6:4

Рафаэль снялся с полуфинала «Мастерса» в Париже против Дениса Шаповалова из-за травмы.

Личные встречи

Теннисисты сталкивались дважды, и оба раза в этом году. Матчи состоялись на североамериканском харде во второй половине сезона – в Монреале и на US Open. Причем встречи получились абсолютно разноплановыми, хотя их разделил всего месяц и в обоих случаях это были финалы. В решающем матче в Канаде Надаль считал игру Медведева, идеально под нее подстроился и смял соперника в двух сетах, отдав Даниилу всего три гейма.

Даниил Медведев и Рафаэль Надаль в финале US OpenGetty Images

Неприятная для российского теннисиста тенденция прослеживалась и в первой половине финала на «Шлеме» – Рафаэль держал матч под контролем, без проблем взял два сета, вел с брейком в третьем, но затем что-то сломалось. Медведев резко улучшил и усилил игру, свел количество ошибок к минимуму и перехватил инициативу. В какой-то момент показалось, что перетекший в решающий сет матч останется за Даниилом, но Рафа вовремя проявил характер и додавил оппонента.

Кто что сказал

Даниил Медведев: «Я пытаюсь вернуться на уровень игры, который был у меня в США, Шанхае и Санкт-Петербурге. Главное преимущество игроков Топ-3 – они выигрывают матчи, даже находясь не в лучшем состоянии. Моя задача научиться действовать в таком же режиме. Впереди как минимум два матча – надеюсь, я прибавлю и покажу лучшую игру».

Рафаэль Надаль: «Причина моего поражения в первой игре не кроется в проблемах со здоровьем. Я не чувствовал боли в животе. Просто Зверев играл хорошо, а я плохо. Я должен играть намного лучше. Я нуждаюсь в большей уверенности в своих силах – в первой игре на турнире мне не хватало именно этого».

Прогноз на матч

Букмекеры отдают предпочтение Медведеву и считают его фаворитом с приличным перевесом (на победу Даниила дают коэффициент в районе 1,7). Вероятно, людей, анализирующих матчи для контор, впечатлила слишком слабая игра испанца против Зверева. Второй фактор – травма, которая в любой момент может сделать Рафу уязвимым.

Врочем, нельзя забывать, что Медведев тоже играл не в лучший теннис. А еще Даниил лучше подходит для Надаля по стилю: если русский спортсмен не вернется к безошибочному, монотонному теннису, выжимая из Надаля ошибки, тогда Рафа сам заставит соперника сорить анфорсами. И тогда предматчевые расклады букмекеров превратятся в пыль.

Где смотреть игру

Организаторы поставили игру Даниила и Рафаэля первым запуском 13 ноября на 17:00 (мск). Трансляция встречи начнется в то же время на Eurosport 1, а также будет доступна для пользователей Eurosport Player без пауз на рекламу.

Читайте текстовую трансляцию игры на сайте Eurosport. И обязательно делитесь своими эмоциями в комментариях!

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