Австрийский теннисист Доминик Тим на Итоговом турнире ATP обыграл серба Новака Джоковича во втором матче группового этапа и обеспечил выход из группы Бьорна Борга.

Игра завершилась со счетом 6:7(5), 6:3, 7:6(5). За 2 часа 50 минут Тим шесть раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и продемонстрировал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов: статистика – четыре из четырех. У Джоковича – девять эйсов, три ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта.

26-летний Тим стал первым полуфиналистом турнира: в стартовом матче он переиграл Роджера Федерера. Вторую путевку за выход из группы Джокович и Федерер оспорят в очном матче.

13 ноября играет группа Андре Агасси – Даниил Медведев против Рафаэля Надаля, Александр Зверев против Стефаноса Циципаса.

Зверев – действующий чемпион турнира.

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