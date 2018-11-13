Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю, хотя вел 5:1 и имел матчбол – Итоговый турнир АТР

Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира Рафаэлю Надалю из Испании в драматичном матче группового этапа Итогового турнира – 6:7(3), 6:3, 7:6(5).

В стартовой партии соперники поочередно брали свою подачу, а на тай-брейке сильнее оказался Даниил. На старте второго сета Надаль с первой попытки реализовал брейк-пойнт, благодаря чему вскоре сравнял счет в матче.

Старт драматичного третьего сета оказался зеркальной противоположностью предыдущего: Медведев сразу взял подачу испанца. Но уже в следующем розыгрыше Даниил невовремя допустил двойную ошибку и не без труда отыграл брейк-пойнт. Следом Рафа ошибся при укороченном ударе, в результате чего Даниил оторвался на два брейка.

Проблемы начались при счете 5:1 – Медведев упустил матчбол на чужой подаче, следом проиграл гейм на своей, а при счете 4:5 Рафа заработал тройной брейк-пойнт: Даниил отыграл только первых два – 5:5.

Следом Надаль взял пятый гейм подряд и повел 6:5 0-30, но Медведев благодаря эйсам все-таки перевел игру на тай-брейк. При счете 4-5 Даниил отправил мяч в коридор и подарил Надалю двойной матчбол – испанцу этого хватило.

Даниил значительно превзошел испанца по подачам навылет (21-4), допустил столько же двойных ошибок (2-2), но сделал меньше брейков (2-4). Рафа увеличил преимущество в личных встречах – 3-0.

Вечером в группе Андре Агасси сойдутся Стефанос Циципас и Александр Зверев.

В заключительном туре группового этапа Медведев сыграет со Зверевым. Надаля ждет Циципас.

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