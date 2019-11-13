Первая ракетка России Даниил Медведев в матче Итогового турнира ATP уступил первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю – 6:7(3), 6:3, 7:6(5). По окончании игры Надаль поделился впечатлениями от победы.

«Честно говоря, мне суперповезло. Очень жаль Даниила, это тяжелое поражение. В третьем сете он безусловно играл намного лучше меня. Сегодня такой день, который выпадет один раз из тысячи.

В какой момент понял, что есть шанс на камбэк? При счете 3:5. Знаю по собственному опыту, как тяжело довести до победы такой матч: вы вели в два брейка, но упускаете первый. И после первого своего брейка я понял, что шансы есть.

В целом, сегодня я играл лучше, чем два дня назад. Это позитивный момент для меня».

Позже Рафа выступил на пресс-конференции.

«Был ли это один из моих лучших матчей в карьере? Конечно же, нет. Я десятки матчей играл намного сильнее. Но сегодня я нашел способ победить с 1:5 – конечно, это было очень сложно. Не знаю, как так вышло. Где-то ошибался Даня, где-то я был хорош, где-то повезло.

Даниил – мужик с очень сильным характером. Вы посмотрите, чего он достиг за короткое время. Без отличной моральной устойчивости это невозможно. Так что, нет, я не считаю, что Медведев сломался психологически. Поверьте, он настоящий боец, отличный парень. Мне жалко, что сегодня получился настолько жестокий для него матч. Но, вы понимаете, я тоже хотел выиграть.

Я прекрасно знаю, как играет Даниил. Он стена на задней линии. Очень интересный, очень сильный игрок. Да, мы сыграли только пару матчей, но одна игра из пяти сетов в финале US Open стоит десяти других. Потому я знал, чего ждать. Знал, что Медведев будет играть очень сильно, очень разнообразно. Так и вышло. В третьем сете уже казалось, что я не справлюсь», – цитирует Надаля Sport24.

Ранее Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу, а Надаль – немцу Саше Звереву.

15 ноября Даниил проведет матч против Зверева, а Надаль сыграет с Циципасом.

Медведев ожидаемо проиграл Циципасу. Но хейтеры рано радуются – поражение сделает его сильнее

Качай приложение Eurosport для iOS или Android