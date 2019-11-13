Кажется, что подобные камбэки – невообразимая и единичная история. Но мир тенниса настолько велик и объемен, что можно с уверенностью сказать – такое происходит если не каждый день, то точно раз в неделю. При схожих обстоятельствах в полуфинале «Ролан Гаррос»-2019 против Эшли Барти вытащила сет Аманда Анисимова – уступая 0:5, 15-40. В мае Виктор Троицки упустил матч с 6:1, 5:1, 40-15 в немецком Хейльбронне. Свежайший, но менее статусный пример: в женском парном матче в Тайпее Киока Окамура и Пеангтарн Плипуек имели матчбол при 6:2, 5:0, но проиграли Якупович с Ковинич.

К несчастью, это и правда не редкость. Такие поражения намного больнее, тяжелее бьют по психологии, а реабилитация после них занимает значительно больше времени, даже чем после поражений с двумя баранками. Кто-то восстанавливается быстрее, кто-то медленнее, а Даниилу Медведеву только предстоит выяснить, как его голова перенесет подобный стресс. И в этой ситуации есть только один плюс – сезон фактически завершен.

Даниил Медведев и Рафаэль Надаль после матча на Итоговом турниреGetty Images

Без сомнения, это был великолепный и чрезвычайно эмоциональный матч, который переплюнул бы встречу Тима и Джоковича днем ранее, но при одном условии – если бы Даниил дожал Рафу на тай-брейке. Хотя, даже в таком случае, он оказался бы ярче только благодаря извилистости сюжета – по качеству тенниса Надаль и Медведев сильно уступили Доминику и Новаку.

Нет смысла вспоминать первую половину игры, потому что она получилась размеренной и плоской: минимум событий, брейк Надаля и развязка в виде перехода в решающий сет. Но дальше начался триллер. Кажется, каждый прочувствовал в конце второй партии, как инициатива перетекла к Надалю. Все из-за нервозности Даниила: он не понимал, что происходит и как играть, поэтому отключил логику и высыпал все ошибки на корт.

Но перерыв между сетами оказал своеобразное влияние на игроков. Чуть затянувшаяся пауза помогла Медведеву остыть и привести голову в порядок. Он выстроил четкий план: было видно из первых розыгрышей, как россиянин вернулся к своей игре – монотонное перекидывание мяча и режим беспощадного робота загнали Надаля в тупик.

Тогда уже Надаль повалился и был дважды на краю – при 0:4 и 1:5, когда Медведев заработал матчбол. В тот момент могло и должно было все закончиться, но Даниил не обвел Рафу с удобного мяча из центра корта, а дальше – пшик.

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После финала US Open, когда Медведеву едва не удался похожий камбэк, теннисист рассказал, что в середине третьего сета просто расслабился, отключил разум и таким образом заиграл на максимуме. Кажется, в этот раз случился обратный эффект.

«Он играл лучше меня в третьем сете, но раз в тысячу матчей такие победы бывают, – сказал после матча Надаль. – По своему опыту знаю, как сложно подавать на матч, особенно когда ты имел два брейка, упустил один и подаешь снова». В тот момент соперники будто поменялись местами: Надаль оброс железом и заиграл слишком просто – он не показывал ничего сверхестественного, а Даниил вдруг сменил режим и вместо игры на удержание попер вперед – занялся тем, что абсолютно ему не подходит и уже столько раз мешало ему в ключевые моменты.

Рафаэль НадальGetty Images

Конечно, дальше последовал эмоциональный срыв и все вытекающие. Хотя Даниил многократно говорил, что работает с психологом и чувствует положительное влияние (мы все его видели), но, кажется, полностью механизм еще не отлажен. В этом есть настоящая разница между Биг-3 и остальными: Медведеву и другим необходимо больше времени, чтобы прийти в себя, осмыслить происходящее, придумать план и убедить себя в том, как важно не сорваться. У Надаля, Федерера и Джоковича это происходит по щелчку. Это тот случай, когда во внешне устаревшем аппарате установлены современные и продвинутые механизмы.

Как говорит Даниил, для него это станет очередным уроком, который он должен усвоить, чтобы стать сильнее. Ведь даже Федерер в 2008-м в финале Гамбурга уступил Рафе (пусть всего сет), со счета 5:1, 40-0, но это его ничуть не надломило. Если то же самое произойдет с Медведевым, то этот вечер останется самым болезненным в карьере русского теннисного царя.

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