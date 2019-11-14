Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в рамках Итогового турнира ATP – 7:6(3), 3:6, 6:7(5).

«Да, мне нужно заканчивать такие матчи победой. Я думаю, мне нужно работать в психологическом плане, что я каждый день и делаю, чтобы становиться лучше. Сегодня не получилось. Можно много нехорошего сказать о моем психологическом состоянии на корте, моем отношении. Надеюсь, что у меня не будет таких матчей в карьере, но никогда не знаешь. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы их не было.

Говоря о настоящем времени – у меня тот же распорядок, я много тренируюсь, много готовлюсь физически. Я должен сказать, что у меня на самом деле нет никаких проблем физически, это больше психология», – цитирует Медведева «Р-Спорт».

Видео - «Такие матчи нужно заканчивать победой». Медведев – об игре с Надалем 02:27

Ранее Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу, а Надаль – немцу Саше Звереву.

15 ноября Даниил проведет матч против Зверева, а Надаль сыграет с Циципасом.

Надаль – ментальный монстр. Но это не он победил Медведева

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