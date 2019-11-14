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Медведев сохранил шансы на полуфинал благодаря победе Циципаса над Зверевым

Медведев сохранил шансы на полуфинал благодаря победе Циципаса над Зверевым
Eurosport

22 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Враг невольно протянул руку помощи.

Грек Стефанос Циципас уверенно обыграл Александра Зверева из Германии в матче группы Андре Агасси Итогового турнира – 6:3, 6:2. Игра продолжалась 1 час 13 минут. В личном противостоянии Циципас увеличил преимущество – 4-1.

Победа Стефаноса сыграла на руку Даниилу Медведеву – первая ракетка России, который проиграл два стартовых матча, сохранил шансы на полуфинал. В заключительном туре Медведеву необходимо побеждать в двух сетах Зверева и рассчитывать, что Циципас справится с Рафаэлем Надалем.

Сам Стефанос гарантировал себе полуфинал: даже же если Зверев и Надаль выиграют в третьем туре и догонят Циципаса по победам, у грека будет лучший процент по сетам.

  • Из группы Бьорна Борга полуфинал себе гарантировал Доминик Тим.
  • В четверг вторую путевку разыграют Роджер Федерер и Новак Джокович.
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