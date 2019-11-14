Грек Стефанос Циципас уверенно обыграл Александра Зверева из Германии в матче группы Андре Агасси Итогового турнира – 6:3, 6:2. Игра продолжалась 1 час 13 минут. В личном противостоянии Циципас увеличил преимущество – 4-1.

Победа Стефаноса сыграла на руку Даниилу Медведеву – первая ракетка России, который проиграл два стартовых матча, сохранил шансы на полуфинал. В заключительном туре Медведеву необходимо побеждать в двух сетах Зверева и рассчитывать, что Циципас справится с Рафаэлем Надалем.

Сам Стефанос гарантировал себе полуфинал: даже же если Зверев и Надаль выиграют в третьем туре и догонят Циципаса по победам, у грека будет лучший процент по сетам.

Из группы Бьорна Борга полуфинал себе гарантировал Доминик Тим.

В четверг вторую путевку разыграют Роджер Федерер и Новак Джокович.

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