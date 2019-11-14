Немецкий теннисист Александр Зверев не знал, что первая ракетка России Даниил Медведев имеет шансы на выход из группы на Итоговом турнире, несмотря на два поражения.

«Даниил ведь уже вылетел, правильно? А, хотя нет. Если выиграет в двух сетах, понял. Что ж, у него еще есть мотивация. Но он не победит меня в двух партиях», – цитирует 22-летнего Зверева Tennis World USA.

Для выхода в полуфинал Медведеву необходимо не отдать Звереву ни одного сета и надеяться на победу Циципаса над Надалем.

Во время матча Зверева и Циципаса на камеры попал момент, как немец возится в своей сумке. Медиа предположили, что он пользуется мобильным телефоном (это запрещено правилами ATP), Александр опроверг обвинения.

Последняя встреча Медведева и Зверева в финале Шанхая завершилась победой российского теннисиста со счетом 6:4, 6:1.

Все измывательства Циципаса над Зверевым, подарившие надежду Медведеву на выход в плей-офф

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